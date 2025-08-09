В Нефтекамске легковушка влетела в здание супермаркета и перевернулась
В Нефтекамске автомобиль влетел в здание супермаркета «Магнит» и перевернулся, застряв в стеклянной витрине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Судя по опубликованным кадрам, машина на высокой скорости въехала в здание магазина, обернулась вокруг своей оси и повисла в воздухе, застряв лишь левой частью заднего бампера.
В результате аварии пострадали три человека – водитель и два пассажира.
К счастью, во время произошедшего магазин уже был закрыт на ночь, поэтому удалось избежать жертв среди сотрудников и посетителей.
Местные жители утверждают, что супермаркет только несколько дней назад открылся после ремонта. Однако ДТП нанесло заметный ущерб – перебиты все витринные окна, снесено несколько стеллажей.
О состоянии пострадавших не сообщается.
Читайте также: