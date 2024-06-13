В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь из-за собаки

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Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области. Об этом сообщил представитель СУСК России по региону.
Согласно информации следствия, в хуторе Степном 75-летний пенсионер поссорился с женщинами, взял дома охотничье ружье и открыл из него огонь по жертвам. Они не выжили. Осознав свой поступок, пожилой мужчина покончил с собой.
По данным СМИ, трагедия произошла из-за того, что собака женщины забежала к пенсионеру во двор. Во время стрельбы в доме также находилась 13-летняя девочка, которая смогла убежать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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По данным СМИ, трагедия произошла из-за того, что собака женщины забежала к пенсионеру во двор. Во время стрельбы в доме также находилась 13-летняя девочка, которая смогла убежать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова