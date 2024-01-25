На севере Москвы в квартире обнаружили сразу три трупа мужчин

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В квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы обнаружили три трупа мужчин без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном СК.
«25 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, обнаружены тела трех мужчин без видимых телесных повреждений», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия. По одной и версий, все погибшие употребляли наркотики. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Элина Позднякова