Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Взявший фамилию Миллиардер рецидивист вернулся с СВО и попался с наркотиками

Взявший фамилию Миллиардер рецидивист вернулся с СВО и попался с наркотиками

В Омске бывший боец СВО по фамилии Миллиардер попался с 4,8 кг мефедрона
24 января 2024, 10:46
Фото: istock / wellphoto

Фото: istock / wellphoto

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали рецидивиста по фамилии Миллиардер, который вернулся из зоны специальной военной операции, с крупной партией мефедрона. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Бывший боец из Красноярского края Егор Миллиардер попался 21 января во время перевозки десяти свертков наркотика общей массой 4,8 килограмма. Их нашли полицейские в его машине, когда он ехал из Ижевска в Новосибирск.

Известно, что раньше мужчина носил фамилию Монаенков. Силовики предполагают, что он решил сменить ее в надежде привлечь удачу. Мужчина уже дважды был судим за запрещенные вещества. В 2022 году его приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии особого режима, но оттуда мужчина направился в зону СВО.


Ранее сообщалось, что в петербургском порту задержали больше тонны кокаина, который был спрятан в кофе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии

Волк, загрызший россиянку в Курганской области, мог быть заражен «зомби-вирусом»

Очевидец землетрясения в Казахстане: «Дом трясло из стороны в сторону»

#перевозки
#полицейские
#мужчина
#сотрудники
#сво
#новосибирск
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерка из Москвы заказала убийство сына за миллион рублей
24 января 2024, 11:08

Фото: iStock/Artem Zakharov

Пенсионерка в Москве заказала убийство сына, заявив, что готова заплатить за дело один миллион рублей, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 68-летняя жительница столицы поссорилась с 42-летним сыном на почве раздела имущества. Семья не могла поделить скопленные деньги и квартиру.

В результате пенсионерка, совместно со своей подругой, обратились к киллеру сс просьбой убить её сына. За это жительница столицы готова была заплатить миллион рублей.

Наёмник согласился на дело, однако, в итоге, обратился в полицию. Правоохранители организовали операцию-подставу. Они сделали фотографии якобы убитого мужчины и предоставили их заказчице. Пенсионерку с подругой задержали при передачи денег киллеру.

Теперь обеим женщинам грозит по 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Полиция разыскивает убийцу девушки, чьё тело нашли у мусорных баков в Воронеже

В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол

Муж изнасилованной и убитой женщины заявил, что боится ухода преступника на СВО
#деньги
#пенсионерка
#москва
#убийство
#имущество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Над белгородским селом сбит беспилотник
24 января 2024, 10:40

Фото: iStock/aapsky

В небе над белгородским селом сбит беспилотник, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — прокомментировал ситуацию Гладков.

При этом, как отметил губернатор, по предварительной информации пострадавших и разрушений в результате падения дрона нет.

Напомним, вечером в министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Отмечается, что БПЛА самолётного типа пытался атаковать регион в 21:40 по московскому времени.

Читайте также:

Минобороны: В Белгородской области пресечена атака беспилотника ВСУ

Гладков: Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гоголевка в Курской области
#бпла
#пво
#белгород
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичка вместе с приятельницей организовала убийство сына
Москвичка вместе с приятельницей организовала убийство сына — СК
24 января 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Москве задержаны две женщины, обвиняемые в организации убийства по найму. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По предположениям следователей, женщина испытывала неприязнь к своему сыну из-за постоянных конфликтов в семье. Вместе с подругой они решили организовать его убийство. Мать планировала извлечь материальную выгоду и потом поделить деньги.

Женщины обратились к своему знакомому, которому обещали заплатить 1 млн рублей, но мужчина отправился в полицию. Полицейские решили инсценировать убийство, чтобы задержать женщин с поличным.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Читайте также:

В петербургском порту задержали больше тонны кокаина, спрятанного в кофе

В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии

В Башкирии мужчина избил монтировкой друга, которого придавил трактор
#убийство
#родители
#семья
#мать
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано видео побега кота Твикса, выброшенного проводницей
Опубликовано видео побега кота Твикса, снятое на камеры наблюдения в поезде
24 января 2024, 10:33

Фото: istock / emariya

Опубликована видеозапись, снятая на камеру наблюдения поезда, в котором ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Видео публикует телеграм-канал Mash.

По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.

За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.

Ранее зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии

Волк, загрызший россиянку в Курганской области, мог быть заражен «зомби-вирусом»

Очевидец землетрясения в Казахстане: «Дом трясло из стороны в сторону»

#кот
#поезд
#поезда
#женщина
#видео
#мороз
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительницу Кузбасса подозревают в истязании полуторагодовалой дочери
24 января 2024, 10:31

Фото: iStock/zoka74

Жительницу Кемеровской области подозревают в истязании своей малолетней дочери, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 22-летняя жительница города Таштагол с октября по декабрь 2023 года систематически избивала свою полуторагодовалую дочь электрическим шнуром и другими предметами. Она также запирала ребёнка в сундук, где оставляла её на десятки минут.

О происходящем узнали соседи семьи, которые и обратились в полицию.

В настоящий момент девочка помещена в социальное учреждение, а в отношении её матери возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Отмечается, что женщина задержана и сотрудничает со следствием.

Читайте также:

В Волгоградской области мачеху обвинили в избиении 6-летней падчерицы-инвалида

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги

СК: В Якутии возбудили дело об истязании детей в школе-интернате для неслышащих
#уголовное кемерово
#избиение
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В петербургском порту задержали больше тонны кокаина, спрятанного в кофе
24 января 2024, 10:19

Фото: iStock/DedMityay

В порту Санкт-Петербурга задержали больше тонны кокаина, спрятанного среди мешков с кофе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, груз задержали в Большом порту Санкт-Петербурга.

Известно, что груз прибыл из бельгийского города Антверпена. Сотрудники таможенной службы начали сканирование содержимого и заметили среди мешков с кофе десятки брикетов.

Груз отправили на экспертизу, которая установила, что в этих самых брикетах находилось 1200 килограммов кокаина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Напомним, вчера бывшей студентке медицинского колледжа предъявили обвинение в покушение на контрабанду наркотиков.

Читайте также:

ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина

В Воронеже в контрабанде 673 кг кокаина обвиняется 21-летняя бывшая студентка

В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков
#уголовное кофе
#таможня
#наркотики
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии
24 января 2024, 10:04

Фото: istockphoto/fergregory

Силовики предотвратили теракт на «Воентелекоме» в Рыбинске.
Подготовкой теракта занимался 19-летний парень по заданию запрещенного легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на предприятии «Воентелеком», которое находится в Рыбинске Ярославской области, пишет Telegram-канал Mash.

Парня задержали. Он планировал устроить взрыв за 100 тысяч рублей. Его вербовка произошла через интернет. По указанию куратора юноша купил компоненты для изготовления взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру, а также ацетон. Данные вещества силовики обнаружили и изъяли из тайника, который обустроил подозреваемый.

Читайте также:

Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

Губернатор Орловской области Клычков сообщил о новых сбитых беспилотниках ВСУ
#происшествия
#теракт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии мужчина избил монтировкой друга, которого придавил трактор
24 января 2024, 09:56

Фото: istockphoto/fotokostic

Жителя Башкирии приговорили к 6 годам тюремного заключения.
Mash Batash пишет, что житель города Белебей ехал с другом праздновать свой день рождения. Друг очень просил «порулить». При этом он не умел управлять трактором. Мужчина отказывал приятелю. Тогда он силой перехватил управление спецтехникой и перевернул трактор.

Ноги мужчины придавило, но вместо того, чтобы спасать друга, мужчина достал монтировку и начал его избивать. Потом отправился за другой машиной, чтобы поднять трактор. Пока он отсутствовал пострадавший очнулся и вызвал помощь.

По решению суда владелец трактора приговорен к шести годам лишения свободы.

Читайте также:

Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

В Якутии четыре человека пострадали во время взрыва газа

ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина
#башкирия
#происшествие
#суд
#люди
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей
24 января 2024, 09:20

Фото: iStock/blinow61

Пенсионер из Черноголовки отдал 800 тысяч рублей преступникам, разыгравшим по телефону мошеннический сценарий о родственнике, ставшем виновником ДТП. Курьера, забравшего деньги, удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«95-летнего жителю Черноголовки позвонил злоумышленник и, представившись следователем, сказал, что из-за внучки пенсионера произошла ДТП, в котором пострадал молодой человек. И чтобы «отмазать» внучку от уголовной ответственности, надо заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионер согласился и отдал деньги пришедшему курьеру», — говорится в сообщении.

Следователи сумели установить личность курьера и задержали его по месту жительства. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Подмосковья. В настоящее время следователи выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивают его подельников.

Читайте также:

В Ленобласти сборщик мебели надругался над 10-летней девочкой

ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

В Люберцах произошла драка со стрельбой
#черноголовка
#мошенники
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф