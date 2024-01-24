Взявший фамилию Миллиардер рецидивист вернулся с СВО и попался с наркотиками

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В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали рецидивиста по фамилии Миллиардер, который вернулся из зоны специальной военной операции, с крупной партией мефедрона. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Бывший боец из Красноярского края Егор Миллиардер попался 21 января во время перевозки десяти свертков наркотика общей массой 4,8 килограмма. Их нашли полицейские в его машине, когда он ехал из Ижевска в Новосибирск.
Известно, что раньше мужчина носил фамилию Монаенков. Силовики предполагают, что он решил сменить ее в надежде привлечь удачу. Мужчина уже дважды был судим за запрещенные вещества. В 2022 году его приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии особого режима, но оттуда мужчина направился в зону СВО.
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