В Кашире задержали водителя каршеринга с грузом наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Водителя каршеринга, перевозившего большую партию наркотиков, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили машину на 111 км трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Кашира. Водитель заметно нервничал, поэтому инспекторы вызывали следственно-оперативную группу. При обыске в автомобиле нашли пять свёртков с порошком общей массой 5 кг», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое одного из свёртков: там оказался килограмм наркотика мефедрона. Водителя — 21-летнего жителя Краснодарского края — задержали. Против него открыто уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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