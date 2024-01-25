В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой

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Пакет с наркотиками обнаружили полицейские Балашихи при досмотре автобуса, которым управлял 44-летний уроженец Ростовской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автомобиль, проезжающий по улице Объединения в Балашихе, остановили для проверки документов инспекторы ДПС. Они заметили, что водитель сильно нервничает, поэтому приняли решение досмотреть машину. На пассажирском сидении они нашли курительную трубку и пакет с порошком», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Общая масса запрещённого вещества составила более 290 граммов.
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