На севере Петербурга иномарка сбила беременную женщину с тремя детьми

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На проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. По сообщению ведомства, 49-летний водитель иномарки не пропустил женщину с детьми на регулируемом пешеходном переходе напротив гипермаркета и совершил наезд на них. Инцидент произошёл около восьми часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Полиция инициировала проверку по факту происшествия. В настоящее время опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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