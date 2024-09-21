В российском регионе погибли два человека в ДТП с микроавтобусом и авто

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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.
В ДТП погибли водитель ВАЗ-2114 и пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
Авария произошла в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск. Предположительно, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, с 21 пассажиром внутри. После этого автомобили загорелись.
Ранее девять человек пострадали в результате ДТП с участием туристического джипа в Сочи.
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Авария произошла в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск. Предположительно, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, с 21 пассажиром внутри. После этого автомобили загорелись.
Ранее девять человек пострадали в результате ДТП с участием туристического джипа в Сочи.
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Александр Климов