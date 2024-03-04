На севере Польши упал неизвестный летающий объект

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В Варминско-Мазурском польском воеводстве местные жители обнаружили необычную находку – упавший с неба предмет.
Территорию поля мгновенно оцепили сотрудники правоохранительных органов, а сам объект забрали на экспертизу. Об этом сообщил представитель местной полиции Рафал Яцковский.
По уточненным данным, упавший в Польше предмет скорее всего является метеорологическим зондом. Однако, некоторые местные СМИ предполагают, что это военный объект. Полицейские также не исключают версию, что объект прилетел из Калининградской области РФ.
В любом случае, упавший летающий объект будет передан армии, а его функционал и назначение будут детально исследованы.
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По уточненным данным, упавший в Польше предмет скорее всего является метеорологическим зондом. Однако, некоторые местные СМИ предполагают, что это военный объект. Полицейские также не исключают версию, что объект прилетел из Калининградской области РФ.
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Мария Федоровцева