На северо-востоке Москвы женщина попала под трамвай и погибла

В Оренбурге на улице Рабочей произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Оренбургской области.