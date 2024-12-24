На северо-востоке Москвы женщина попала под трамвай и погибла

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
На северо-востоке Москвы, в проезде Дежнёва, женщина поскользнулась и попала под трамвай. От полученных травм она скончалась на месте.
Как пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал «360», устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Из-за ДТП задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменили.
Личность москвички сейчас выясняют, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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Из-за ДТП задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменили.
Личность москвички сейчас выясняют, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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Анастасия Ларина