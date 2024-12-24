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Житель Красноярска протаранил десятки машин

В Красноярске мужчина повредил около 40 машин
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В одном из дворов в микрорайоне Солнечный в Красноярске мужчина на автомобиле повредил десятки машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства, местные жители остановили нарушителя и удерживали его до приезда полицейских.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося.



В правоохранительных органах рассказали, что, по предварительной информации, повреждены около 40 автомобилей. Мужчина праздновал свой день рождения, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщил собеседник агентства.

Водитель задержан, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

В соцсетях пользователи, ставшие свидетелями происшествия, пишут, что пьяный водитель двигался от дома №6 по Ольховой улице до дома №44 по улице Светлова, повредив по пути около 76 машин.

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#красноярский край
Трое осуждённых сбежали из колонии в Нижнем Тагиле
24 декабря 2024, 09:37

Фото: iStock/OlFedv

В Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника канала, беглецы отбывали наказание за различные преступления. В списке беглецов:

— Торопов Д., 37 лет (осуждён за кражу);

— Грачёв А., 29 лет (осуждён за уничтожение имущества);

— Колбин А., 36 лет (осуждён за кражу).

В настоящее время более 20 сотрудников полиции и ФСИН активно участвуют в поисках осуждённых, прочесывая город и его окрестности. По факту побега проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#судно
#крушение
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Судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва
24 декабря 2024, 09:12

Фото: iStock/PetruStan

В понедельник произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По информации издания Español, инцидент произошел после взрыва в машинном отделении судна, пишет РИА Новости.
На борту находились 16 членов экипажа. Четырнадцати морякам удалось спастись и их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

Судно Ursa Major под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, где должно было прибыть 22 января. В спасательных работах участвовали несколько судов, находившихся в этом районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

Ursa Major — грузовое судно, построенное в 2009 году. В настоящее время продолжаются поисковые операции для нахождения пропавших моряков и выяснения причин крушения.

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#человек
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Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане
24 декабря 2024, 09:10

Фото: iStock/O_Lypa

В Елабужском районе Татарстана произошел трагический пожар на животноводческой ферме, унесший жизни шести человек. По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось около 3 часов ночи в здании, где проживали рабочие.
На момент инцидента в доме находились 39 человек. Спасательные службы смогли локализовать и потушить огонь примерно через час. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены тела шести погибших, среди которых пятеро — граждане Узбекистана.

Предварительная версия причин пожара указывает на нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии и определения виновных.

Ранее стало известно, что в Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#происшествия
#расследование
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В Сирии боевики подожгли рождественскую елку
Al-Watan: боевики-иностранцы сожгли рождественскую елку в сирийской Скальбии
24 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Irina Khabarova

Группа иностранных боевиков подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия, расположенном на севере сирийской провинции Хама. Об этом проинформировала местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии, Магера Хаддада.
По словам Хаддада, восемь не сирийских граждан устроили поджог всего через два дня после установки ёлки. Отмечается, что службы безопасности уже задержали виновных. Помимо этого, настоятель также добавил, что рождественская елка и праздничная иллюминация будут восстановлены.

В Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений.

Загитовой отказали в гранте размером 74,8 миллиона рублей на «Алые паруса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ёлки
#взрыв
#ёлка
#инцидент
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Газовый баллон взорвался в жилом доме, пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В Оренбурге при взрыве газового баллона пострадали трое взрослых и ребенок
24 декабря 2024, 08:08

Фото: iStock/ecrabb

В Оренбурге на улице Рабочей произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Оренбургской области.
По информации ГУ МЧС России по Оренбургской области, взрыв произошел без последующего горения, однако он привел к частичному обрушению дома. Общая площадь разрушений составила 15 квадратных метров, включая обрушение перекрытий и внутренних перегородок.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали ликвидацию последствий взрыва. В работе задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Оренбурга для оказания помощи. Врачи оценивают состояние троих из четырех пострадавших как тяжелое.

Предварительной причиной взрыва стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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#смертная казнь
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Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков
Jakarta Globe: на Бали задержан россиянин за попытку распространения наркотиков
24 декабря 2024, 07:34

Фото: iStock/Sergei Fyss

Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало 33-летнего россиянина Евгения Карамышева по подозрению в попытке распространения семи видов наркотиков. Об этом информирует индонезийский портал Jakarta Globe.
Сообщается, что задержание произошло во время расследования, инициированного наводками от общественности.

Карамышев, проживавший на Бали в течение года, был пойман с 223,15 грамма гашиша, который, по мнению властей, предназначался для продажи в преддверии новогодних праздников. При обыске его съемной комнаты были обнаружены дополнительные наркотики, включая марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.

Подозреваемый признался, что наркотики были заказаны из Таиланда и что он лишь получал и распространял их, не зная личностей своих работодателей. В соответствии с индонезийским законодательством Карамышеву грозит суровое наказание, включая возможность смертной казни или до 20 лет тюрьмы.

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Перми за вечер подожгли два отделения Сбера
24 декабря 2024, 05:45

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Перми за один вечер были подожжены два отделения Сбера. Этим поделились в URA.RU.
«Вечером 23 декабря в прикамской столице с разницей примерно в час произошли поджоги двух отделений Сбера», — говорится в сообщении.

С подозреваемыми уже работает полиция. В первом случае отделение подожгли о улице Мира. В результате происшествия серьезные травмы получил один местный житель.

Второй поджог произошел по улице Ленина спустя час после возгорания на улице Мира. Предполагаемой злоумышленницей оказалась 50-летняя женщина. Ее задержал местный житель, который сам получил ожоги рук и лица. Подозреваемая не сопротивлялась. Сейчас ей занимается полиция.

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#ожоги
#происшествия
#пермский край
#банки
#сбербанк
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В Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
Mash: в Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
24 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/Milan Krasula

В Хабаровском крае стая собак за две минуты растерзала пенсионерку. Об этом пишет Mash.
«Стая собак растерзала пенсионерку в Хабаровском крае, когда 68-летняя женщина вышла из своего частного дома набрать воды», — говорится в сообщении telegram-канала.

По информации источника, стая собак не была бездомной. Животные сбежали от местной жительницы незадолго до трагедии. Как оказалось, стая всего за две минуты растерзала пострадавшую. Ее тело обнаружили местные жители возле колонки. Возбуждено уголовное дело по статье: «причинение смерти по неосторожности».

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#бездомныесобаки
#уголовное дело
#хабаровский край
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Al Jazeera: в атаке Израиля на больницу в секторе Газа пострадали 20 человек
24 декабря 2024, 05:14

Фото: iStock/Gilnature

В результате атаки Израиля на больницу Камаль Адван на севере сектора Газа пострадали 20 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван,... в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения», — заявили на телеканале.

Уточняется, что израильская атака была совершена с помощью начиненных взрывчаткой роботов. Директор больницы Хуссам Абу Сафия призвал общественность вмешаться в это происшествие. Также на телеканале отметили, что Израиль использует танки и БПЛА для нанесения ударов по больнице. Сейчас в ней находится 400 мирных жителей, включая младенцев.

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#происшествие
#израиль
#танки
#бпла
#больницы
#атака
#сектор газа
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