Житель Красноярска протаранил десятки машин

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В одном из дворов в микрорайоне Солнечный в Красноярске мужчина на автомобиле повредил десятки машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства, местные жители остановили нарушителя и удерживали его до приезда полицейских.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося.
В правоохранительных органах рассказали, что, по предварительной информации, повреждены около 40 автомобилей. Мужчина праздновал свой день рождения, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщил собеседник агентства.
Водитель задержан, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.
В соцсетях пользователи, ставшие свидетелями происшествия, пишут, что пьяный водитель двигался от дома №6 по Ольховой улице до дома №44 по улице Светлова, повредив по пути около 76 машин.
Читайте также:
Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося.
В правоохранительных органах рассказали, что, по предварительной информации, повреждены около 40 автомобилей. Мужчина праздновал свой день рождения, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщил собеседник агентства.
Водитель задержан, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.
В соцсетях пользователи, ставшие свидетелями происшествия, пишут, что пьяный водитель двигался от дома №6 по Ольховой улице до дома №44 по улице Светлова, повредив по пути около 76 машин.
Читайте также:
Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане
Анастасия Ларина