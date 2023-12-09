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В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка». Его отвезли в больницу с 70% ожогами тела. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в процессе он кричал, что его убивают и просил позвать военнослужащих. Происшествие случилось на Краснозвездной улице.
На данный момент работа магазина приостановлена. Эвакуировали двадцать человек. По информации источника, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора. Инцидент произошел в квартире на Ленинградском проспекте в Хорошёвском районе. Пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести.
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Екатерина Коршунова