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На северо-западе Москвы обнаружили останки человека

СК начал проверку из-за обнаружения человеческих останков на окраине Москвы
20 октября 2024, 04:08
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в Telegram-канале.
Отмечается, что останки нашли в парке возле улицы Свободы.

«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в публикации.



Ранее в сгоревшем автомобиле в Подмосковье обнаружили тело бывшего шеф-повара «Кофемании».

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#следственный комитет
#россия
#москва
В российском городе объявили красный уровень угрозы беспилотников
Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности
20 октября 2024, 02:44

Фото: iStock/Photoboyko

Красный уровень угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) установлен в Липецком и Становлянском муниципальных районах. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – уточнил он.

Артамонов призвал жителей оставаться в своих домах, подальше от окон и в безопасных местах до отмены предупреждения.

Ранее российские подразделения ПВО уничтожили еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

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#липецкая область
#тревога
#брянская область
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В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА
Губернатор Клычков: еще четыре БПЛА сбиты в Орловской области
20 октября 2024, 02:23

Фото: istock/sommersby

Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства противовоздушной обороны работают надежно.

Ранее ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. По словам Клычкова, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил украинский беспилотник над Брянской областью. В результате этого инцидента никто не пострадал.

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#бпла
#всу
#беспилотник
#губернатор
#пво
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В Газе погибли 60 человек после удара ЦАХАЛ
20 октября 2024, 01:43

Фото: iStock/gorodenkoff

По меньшей мере 60 человек погибли в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Бейт-Лахия в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«Число погибших при обстреле нескольких домов в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые», – указывается в сообщении.

Ранее по меньшей мере 30 человек погибли и еще 70 получили ранения в результате нападения израильской армии на лагерь Джебалия на севере сектора Газа. В последние дни лагерь регулярно подвергается израильским авиаударам.

Ранее израильская армия атаковала школу в секторе Газа. В результате ударов погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Кроме того, 80 человек получили ранения.

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#сектор газа
#израиль
#цахал
#ракетный удар
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В Бердянске прогремел мощный взрыв
Рогов: в Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв
20 октября 2024, 00:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Бердянске громко. В отдельных районах города – главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», – заявил он.

Рогов подчеркнул, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала российская система ПВО, которая находилась в городе для отражения атаки украинских беспилотников. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Ранее взрыв произошел в Одессе. Это произошло после того, как была объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего пока не разглашаются.

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#запорожская область
#взрыв
#одесса
#воздушная тревога
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Стало известно содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа
«МК»: последнее сообщение бывший вице-президента ЮКОСа Рогачев направил сестре
19 октября 2024, 23:50

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев написал последнее сообщение своей сестре, сообщается в Telegram-канале «МК».
«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», – говорится в сообщении, отправленном в 15:12.

О смерти Рогачева стало известно в субботу, 19 октября. Его тело было найдено утром во дворе дома. По предварительным данным, он выпал из окна. Рогачев занимал руководящие должности в ЮКОСе в 1990-х годах. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и вице-президентом горно-металлургической компании «Норильский никель».

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#компании
#инцидент
#смерть
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ВСУ атаковали Орловскую область семью БПЛА
Губернатор Клычков: над Орловской областью ликвидировали семь украинских БПЛА
19 октября 2024, 23:24

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Клычкова.
По словам губернатора, над регионом было сбито семь беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее восемь беспилотников ВСУ были уничтожены над Курской областью. Вскоре после этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нападении на регион украинского беспилотника самолетного типа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#орловская область
#александр богомаз
#губернатор
#всу
#бпла
#беспилотник
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В Германии предотвратили попытку теракта вблизи посольства Израиля
19 октября 2024, 23:05

Фото: istockphoto/photosvit

Попытку террористического нападения на израильское посольство в Берлине, предположительно, предотвратили. Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Полиция задержала подозреваемого. По данным издания, им оказался гражданин Ливии, приехавший в Германию в 2022 году. После совершения правонарушения он якобы планировал покинуть страну.

В начале октября Министерство внутренних дел Германии сообщило о росте числа случаев антисемитизма. Ведомство отметило, что с октября 2023 года количество правонарушений, мотивированных антисемитизмом, удвоилось.

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#израиль
#ливан
#германия
#теракт
#мвд
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Инспекторов ДПС подозревают в краже денег у пьяного водителя в Орле
19 октября 2024, 21:53

Фото: istockphoto/blinow61

Инспекторы ДПС подозреваются в краже более 2,6 миллиона рублей у пьяного водителя в Орле. Фигурантов уже задержали, открыто уголовное производство, проинформировали в областном СУСК РФ.
«Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны», — пояснили в ведомстве.

По данным СУСК, предварительно удалось установить, что в минувший четверг задержанные остановили машину, водитель которой был нетрезв, а потом похитили деньги. Уточняется, что потерпевший шофер из местных.

Ранее сообщалось, кого нашли мертвым в Москве. Речь идет об известной фигуре в нефтяной сфере.

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#алкоголь
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Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым
«МК»: в Москве выпал из окна бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев
19 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/Fedorovekb

Во дворе жилого дома в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева, по предварительным данным, он выпал из окна. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец». Отмечается, что причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают профильные службы.
По информации издания, все произошло сегодня утром, 19 октября, когда около 8:30 тело Рогачева обнаружили у дома на Протопоповском переулке, где он жил.

Газета отмечает, что в 90-е Рогачев занимал высокие должности в существовавшей до 2007 года корпорации ЮКОС, позже работал исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а затем замгендиректора горно-металлургической организации «Норильский никель».

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