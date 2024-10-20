На северо-западе Москвы обнаружили останки человека

Фото: сайт СК РФ
На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в Telegram-канале.
Отмечается, что останки нашли в парке возле улицы Свободы.
Ранее в сгоревшем автомобиле в Подмосковье обнаружили тело бывшего шеф-повара «Кофемании».
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«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в публикации.
Ранее в сгоревшем автомобиле в Подмосковье обнаружили тело бывшего шеф-повара «Кофемании».
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Александр Климов