Пожарные потушили в Ступине горящую баню с мансардой

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Облицованная кирпичом деревянная баня с мансардой загорелась на территории СНТ «Полянка-1» в деревне Каверино городского округа Ступино, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о пожаре поступило в единую службу экстренной помощи «Система-112» во втором часу ночи: позвонили очевидцы происшествия. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что строение полностью охвачено пламенем и есть риск распространения огня на соседние постройки, находящиеся в шести метрах от горящей бани», — говорится в сообщении.Пожарные немедленно развернули рукав и подали воду от автоцистерны. Пожар удалось оперативно ликвидировать, что позволило предотвратить его распространение на другие постройки. На пожаре никто не пострадал.
Читайте также:
Житель Подмосковья устроил нарколабораторию на балконе
В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Лев Каштанов