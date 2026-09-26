На северо-западе Пакистана прогремел взрыв, 11 человек погибли, 30 пострадали
В городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана прогремел взрыв. В результате погибли 11 человек, ещё 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.
Взрыв произошёл в населённом пункте, расположенном в северо-западной части страны. Спасатели прибыли на место происшествия и уже оказывают помощь пострадавшим. Раненых доставляют в ближайшие больницы.
Представители властей пока не комментируют случившееся. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают причину взрыва. Другие подробности на текущий момент неизвестны. Официальные данные о числе жертв и пострадавших могут измениться.
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