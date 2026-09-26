На северо-западе Пакистана прогремел взрыв, 11 человек погибли, 30 пострадали

26 сентября 2026, 15:32

Фото: Istock/Jeff Kingma

В городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана прогремел взрыв. В результате погибли 11 человек, ещё 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.