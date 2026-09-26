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Стала известна судьба россиянина, пропавшего на Бали три дня назад

Фото: Istock/Soumen Hazra

На Бали обнаружили тело россиянина Артёма, который пропал три дня назад. Как сообщает портал Balinews, его нашли под утёсом среди скал.



40-летний россиянин Артём Г. жил на острове с женой и детьми и занимался элитной недвижимостью. Он перестал выходить на связь 23 сентября. Однако в полицию об исчезновении мужчины заявили только сегодня.

В ходе поисков мотоцикл и шлем россиянина обнаружили у утёса Каранг-Бома в районе Печату. Тела там не было. Спустя некоторое время местные жители пожаловались на неприятный запах возле утёса. Поисковики подняли дрон и нашли труп между камнями под обрывом. Через несколько часов его эвакуировали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Ольга Щелокова

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