Стала известна судьба россиянина, пропавшего на Бали три дня назад
На Бали обнаружили тело россиянина Артёма, который пропал три дня назад. Как сообщает портал Balinews, его нашли под утёсом среди скал.
40-летний россиянин Артём Г. жил на острове с женой и детьми и занимался элитной недвижимостью. Он перестал выходить на связь 23 сентября. Однако в полицию об исчезновении мужчины заявили только сегодня.
В ходе поисков мотоцикл и шлем россиянина обнаружили у утёса Каранг-Бома в районе Печату. Тела там не было. Спустя некоторое время местные жители пожаловались на неприятный запах возле утёса. Поисковики подняли дрон и нашли труп между камнями под обрывом. Через несколько часов его эвакуировали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
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