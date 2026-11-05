Житель Приморья зарезал подростка в кинотеатре
В Приморском крае суд принял решение о заключении под стражу мужчины, которого обвиняют в жестоком убийстве несовершеннолетнего. Информацию об этом распространила региональная прокуратура.
Как уточнили в ведомстве, суд, прислушавшись к позиции прокурора, постановил поместить фигуранта дела в следственный изолятор. Меру пресечения избрали на срок в два месяца.
Сторона обвинения реконструировала события вечера 3 ноября 2026 года в кинотеатре «Октябрь» в Большом Камне. По данным правоохранителей, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 16-летним подростком. В ходе ссоры мужчина нанёс юноше удар кухонным ножом в грудь — травма оказалась смертельной.
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