На шерсти погибшего в семье с отравившимися детьми котенка нашли инсектицид

Фото: сайт СК РФ
На шерсти мертвого котенка семьи, где погибли от отравления дети в Красноярском крае, нашли следы неизвестного средства от насекомых. О результатах лабораторного анализа сообщил 27 сентября Следком по Красноярскому краю и Хакасии.
«Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, уже на шерсти котёнка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — говорится в заявлении ГСУ СК.
Ранее сообщалось, что в пельменях и курице химикаты не нашли. В организме у погибших детей в поселке Красная Сопка обнаружили элементы неизвестного инсектицида. Из магазина, где семья покупала продукты, изъяли средство от насекомых.
Сейчас следствие ждет результаты других экспертиз.
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Лия Мурадьян