В организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса

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Судебно-медицинские эксперты не обнаружили химических препаратов, включая дихлофос, в организме одной из девочек, умерших в Красноярском крае от отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Ранее прокуратура Красноярского края сообщала, что причиной гибели четырёх детей могло стать отравление продукцией собственного хозяйства. В доме семьи были найдены неизвестные вещества и пестициды, а также антибиотик для скота. По данным РИА Новости, предполагалось, что причиной отравления мог стать дихлофос, использованный для обработки помещений.
Однако по результатам экспертизы, проведённой сотрудниками Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, следов инсектицидного средства в организме отца и одной из погибших девочек не обнаружено. Исследование проводилось на основе проб удобрений, химикатов, остатков еды и ветеринарных препаратов, найденных в доме.
Напомним, что семья из шести человек обратилась в больницу 21 сентября с симптомами отравления. Двое детей скончались в больнице, позже умерли ещё две девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
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Однако по результатам экспертизы, проведённой сотрудниками Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, следов инсектицидного средства в организме отца и одной из погибших девочек не обнаружено. Исследование проводилось на основе проб удобрений, химикатов, остатков еды и ветеринарных препаратов, найденных в доме.
Напомним, что семья из шести человек обратилась в больницу 21 сентября с симптомами отравления. Двое детей скончались в больнице, позже умерли ещё две девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
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Елена Перлова