СК объяснил, почему сложно установить причину загадочной смерти детей от пельменей

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Следственный комитет РФ сообщил, что точная причина смерти четырех детей в Красноярском крае, которые скончались после употребления пельменей, станет известна только через месяц.
Эксперты продолжают работать над выяснением обстоятельств трагедии, передает ТАСС. По данным СК РФ, дети могли отравиться неизвестным токсином.
В рамках расследования проводятся дополнительные исследования, включая судебно-химические экспертизы и проверки на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб продуктов. Сотрудники СК изъяли образцы пищи из дома погибших и магазина, где были приобретены злополучные пельмени.
Следователи подчеркивают, что задача по выявлению точного токсина, вызвавшего отравление, требует времени и тщательного анализа. Преждевременные выводы делать рано, а окончательные результаты помогут понять, как предотвратить подобные трагедии в будущем.
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«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз для определения точных причин смерти детей. Обычно такие исследования занимают около месяца», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В рамках расследования проводятся дополнительные исследования, включая судебно-химические экспертизы и проверки на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб продуктов. Сотрудники СК изъяли образцы пищи из дома погибших и магазина, где были приобретены злополучные пельмени.
Следователи подчеркивают, что задача по выявлению точного токсина, вызвавшего отравление, требует времени и тщательного анализа. Преждевременные выводы делать рано, а окончательные результаты помогут понять, как предотвратить подобные трагедии в будущем.
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Елена Перлова