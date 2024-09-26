Исследования по смертельному отравлению семьи: В пельменях и курице не нашли химикаты

Фото: ГСУ СК РФ
Следователи получили результаты анализа продуктов из дома семьи, где погибли от пищевого отравления четверо детей. Лабораторный анализ по санитарно-химическим показателям не выявил нарушения.
«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В ведомстве уточнили, что отобранные в доме семьи и магазине продукты по нормативам соответствуют гигиеническим требованиям. Эксперты продолжают исследовать продукты из дома отравившейся семьи.
Напомним, семья с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина. В субботу, 21 сентября около 11:00 члены семьи обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице в тот же день. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя.
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Лия Мурадьян