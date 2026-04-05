На шоссе в США загорелся бензовоз
В американском штате Мичиган на трассе U.S. 131 загорелся бензовоз, перевозивший около 30 тысяч литров топлива. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на сведения пожарной службы.
Утром субботы тягач с полуприцепом попал в аварию, после чего цистерна, в которой находилось 8 тысяч галлонов бензина, врезалась в стену и вспыхнула. Подробности ДТП не приводятся.
Для тушения огня задействовали спецтехнику, распыляющую пену. Заместитель начальника местного пожарного подразделения Джек Джонсон пояснил, что пожар продолжался длительное время, пока его не взяли под контроль с использованием безфторной пены.
Из-за инцидента несколько полос шоссе перекрыли. Причины пожара пока выясняются. Также неизвестно, сколько времени займет полная расчистка дороги.
Читайте также: