Достижения.рф

На шоссе в США загорелся бензовоз

В Мичигане загорелся бензовоз с 30 тысячами литров топлива
Фото: iStock/Apriori1

В американском штате Мичиган на трассе U.S. 131 загорелся бензовоз, перевозивший около 30 тысяч литров топлива. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на сведения пожарной службы.



Утром субботы тягач с полуприцепом попал в аварию, после чего цистерна, в которой находилось 8 тысяч галлонов бензина, врезалась в стену и вспыхнула. Подробности ДТП не приводятся.

Для тушения огня задействовали спецтехнику, распыляющую пену. Заместитель начальника местного пожарного подразделения Джек Джонсон пояснил, что пожар продолжался длительное время, пока его не взяли под контроль с использованием безфторной пены.

Из-за инцидента несколько полос шоссе перекрыли. Причины пожара пока выясняются. Также неизвестно, сколько времени займет полная расчистка дороги.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0