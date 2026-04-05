Автобус с туристами опрокинулся в Индии, есть погибшие и пострадавшие
В индийском штате Химачал-Прадеш пассажирский автобус упал с дороги. В результате четверо человек погибли и ещё 18 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла у деревни Сожха в округе Куллу. Туристический автобус, в котором находились 22 человека, включая двух детей, опрокинулся в кювет.
На месте происшествия спасатели обнаружили тела четырёх погибших — двух женщин и двух мужчин. Остальных пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Причины трагедии в настоящий момент устанавливаются.
Напомним, что утром 3 апреля на 573-м километре трассы «Нижний Новгород — Саратов» произошло ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим детей на экскурсию в Пензу. Машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. В результате аварии водитель автобуса погиб, несколько пассажиров пострадали. Самые тяжелые травмы получила 12-летняя девочка, её госпитализировали в критическом состоянии.
Читайте также: