Пьяный водитель протаранил праздничный парад в США, пострадали десятки людей
В США автомобиль на полной скорости врезался в толпу на праздничном параде. Пострадали более 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места трагедии.
Инцидент произошёл в городе Нью-Иберия штата Луизиана, где проходило буддийское мероприятие в честь лаосского Нового года. Водитель направил машину в гущу людей и влетел в толпу. Его мотивы пока неизвестны. Свидетели сообщили, что автомобиль въехал в парад на огромной скорости.
В результате аварии госпитализировали свыше 20 раненых, состояние четырёх человек врачи оценивают как критическое. Полицейские уже задержали водителя. По предварительным данным, он был пьян. Правоохранители не исключают, что столкновение могло быть непреднамеренным.
