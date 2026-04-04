Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Утром в субботу, 4 апреля, в пригороде Анкары рейсовый автобус потерял управление и съехал в кювет, где столкнулся с опорой моста. В результате аварии погибли пять человек, еще четырнадцать получили травмы и были доставлены в больницу.
Автобус направлялся в Кызылджахамам. Информация о том, были ли среди пострадавших граждане Российской Федерации, уточняется.
Читайте также: