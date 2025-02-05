Сексуальное рабство? Режиссер, похитивший детей в Великих Луках, так и не найден. Что на самом деле произошло с четвероклассниками

Матросов Павел и Корик Валентина (фото: СУ СК РФ по Псковской области)
Преступление, совершенное 29 января 2007 года в Великих Луках, навсегда разделило историю города на «до» и «после». В тот день бесследно пропали девятилетние Валентина Корик и Павел Матросов. Их поиски велись по всей стране и даже за ее пределами, но безрезультатно.
Спустя годы следствие не исключает, что дети могут быть живы. Однако где они находились все это время и что с ними случилось — остается загадкой. О событиях того дня и текущем расследовании расскажет «Радио 1».
Валентина Корик, Павел Матросов и Екатерина Савицкая были одноклассниками — они учились в 4 «Б» классе школы №9 города Великие Луки. Учителя отзывались о них как о прилежных, воспитанных детях. Все трое были отличниками, их портреты висели на доске почета.
Особенно теплое отношение у педагогов было к Павлу Матросову — вся его семья училась в этой школе, и учителя хорошо знали его родных. Валентина и Екатерина были его близкими подругами еще с первого класса.
29 января 2007 года, в тот самый день, у детей было пять уроков, после чего они должны были оставаться на продленке до 17:00. Однако по неизвестной причине учитель отпустил их раньше — около 15:00.
Перед тем как разойтись по домам, друзья решили немного покататься на катке во дворе дома на улице Карла Либкнехта, всего в ста метрах от школы. В тот момент на льду было много людей: дети катались под присмотром родителей, прохожие регулярно пересекали двор.
Казалось, что на оживленном катке, где вокруг были взрослые, детям ничего не угрожало, ведь рядом находились родители, которые в случае опасности заступились бы не только за своих, но и за чужих детей. Однако реальность оказалась куда более жестокой.
В тот день к школьникам подошел незнакомый мужчина. Представившись режиссером из Москвы, он рассказал, что работает над художественным фильмом о космосе и ищет юных актеров для главных ролей. По его словам, именно в них — обычных школьниках из Псковской области — он увидел идеальных кандидатов.
Дети, воодушевленные возможностью сняться в кино, ни на секунду не усомнились в его словах. Они с восторгом поддержали разговор и отвечали на все вопросы «режиссера». Мужчина расспрашивал их о многом: о возрасте, увлечениях, школьных успехах. Казалось, он пытался убедиться, что они действительно подойдут для съемок. Однако особый интерес он проявлял к их семьям — спрашивал о родителях, младших братьях и сестрах.
Выслушав ответы детей, незнакомец обрадовал их: они идеально подходили для съемок. Следующим шагом, по его словам, была фотосессия для портфолио. Ее можно было бы провести прямо у них дома, но только при одном условии — если никого из взрослых не окажется рядом. Он не хотел «беспокоить» родителей.
Однако квартиры всех троих школьников не пустовали. Тогда мужчина предложил другой вариант: отправиться на его студию. Конечно, перед этим нужно будет получить разрешение родителей. Для этого он готов подвезти каждого до дома и лично поговорить с мамой или папой.
Екатерину насторожила эта идея. Она задала вполне логичный вопрос: если все зависит от согласия родителей, почему бы просто не оставить им номер телефона? Разве не проще обсудить все сразу, без странных поездок? Но мужчина не растерялся. Он ответил, что с родителями стоит говорить только о гонораре, а рабочие моменты лучше обсудить напрямую с самими «актерами».
Эта формулировка еще больше насторожила Екатерину, но Валентина, вдохновленная перспективой стать актрисой, согласилась.
Валентина была готова уйти с незнакомцем одна. Павел, хоть и не стремился к актерской карьере, последовал за ней — возможно, он просто не хотел оставлять подругу одну.
Несмотря на тревожные ощущения, дети не испугались: они все еще находились в оживленном дворе, полном людей.
Екатерина, в отличие от друзей, не поддалась на уговоры. Она сослалась на занятие в музыкальной школе и отказалась идти с ними. «Режиссер» не настаивал. Он спокойно попрощался с девочкой, после чего вместе с Валентиной и Павлом направился в сторону улицы Зверева, в сторону школы.
Пройдя около 50 метров, Екатерина обернулась, но ни друзей, ни странного мужчины уже не было.
Екатерина Савицкая — единственный значимый свидетель произошедшего. Это особенно удивительно, ведь их разговор с незнакомцем проходил прямо на глазах у десятков людей. Мужчина не старался слиться с толпой, наоборот, его внешний вид и общение с детьми были слишком заметны.
Незнакомец выглядел неопрятно: грязные волосы, щетина на лице, резкий запах табака от одежды. Девятилетние дети не обратили на это внимания, но для взрослого такие детали наверняка стали бы тревожными.
Он был одет в темную куртку, джинсы и массивные очки. По словам Екатерины, мужчине было около 40 лет, рост — примерно 175 сантиметров. Эти характеристики стали основой для фоторобота, который, однако, не дал результатов.
Екатерина также заметила, что мужчина вел себя уверенно и спокойно, несмотря на неряшливый вид. Он не настаивал на своем, но сам предложил поговорить с родителями.
Одна деталь поведения — настороженность Екатерины — спасла ей жизнь.
Вечером 29 января Валентина и Павел не вернулись домой, и родители обратились в милицию с заявлением о похищении. Разговоры с учителями и друзьями не дали результатов.
Запустились масштабные поиски, в которых приняли участие сотрудники милиции, а также правоохранители из других районов Псковской области. Для обследования использовали даже вертолет. Проверяли каждый уголок города, подвалы домов, водоемы и канализационные системы.
Рассматривались разные версии, в том числе, что дети могли сбежать из дома и прятаться в подвале. Вскоре к поискам присоединились 250 добровольцев. Милиция распространила фоторобот подозреваемого, но сообщения о его возможном появлении поступали в большом количестве, и десятки мужчин попадали под проверку.
Ситуация усложнилась, и вскоре любой мужчина средних лет в очках стал объектом подозрений. Однако зацепок не было. Детей объявили в международный розыск, в поисках подключился Интерпол. За любую информацию, ведущую к их местонахождению, предлагалось вознаграждение, которое со временем увеличивалось до 400 тысяч рублей.
Поиски не дали результатов: похититель и дети исчезли, словно их никогда не существовало.
Фоторобот подозреваемого продолжал появляться на каждом столбе и в телевизионных обращениях, но следов не было.
Учителя утверждали, что регулярно проводили беседы с детьми о безопасности и правилах общения с незнакомцами. Однако среди родителей паника не утихала. Теперь каждое утро все дети забирались из школы только с родителями.
Несмотря на долгие годы поисков, успеха в деле до сих пор нет. Начальник управления Следственного комитета по Псковской области Андрей Калинин утверждает, что расследование не прекратится, пока не будут установлены все обстоятельства преступления.
Недавно стали известны новые детали. Оказалось, что за разговором детей с «режиссером» наблюдал местный пожилой мужчина. Он слышал их разговор, и это его очень насторожило, но по непонятной причине он не вмешался и обратился в милицию только спустя некоторое время.
Сегодня дело насчитывает около сотни томов. Было проверено множество людей, включая жителей Москвы, а также других стран. Следователи по-прежнему предполагают, что дети могут быть живы и удерживаются в неизвестном месте, так как нет доказательств их смерти.
Одна из причин, по которой похитителя до сих пор не удалось найти, заключается в том, что он тщательно скрывал свою личность. Массивные очки были важной деталью его облика, отвлекавшей внимание от черт лица, а фоторобот без них не был составлен.
Правоохранители предполагают, что в реальной жизни похититель не носил щетины и имел другой стиль волос и одежды. Это указывает на опытного преступника, а не на безумца. Возможные мотивы похищения включают незаконное усыновление в странах Прибалтики, трансплантацию органов или продажу в сексуальное рабство — все они рассматриваются как равнозначные варианты.
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Что случилось в тот роковой день
Отпустили домой пораньше
Валентина Корик, Павел Матросов и Екатерина Савицкая были одноклассниками — они учились в 4 «Б» классе школы №9 города Великие Луки. Учителя отзывались о них как о прилежных, воспитанных детях. Все трое были отличниками, их портреты висели на доске почета.
Особенно теплое отношение у педагогов было к Павлу Матросову — вся его семья училась в этой школе, и учителя хорошо знали его родных. Валентина и Екатерина были его близкими подругами еще с первого класса.
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29 января 2007 года, в тот самый день, у детей было пять уроков, после чего они должны были оставаться на продленке до 17:00. Однако по неизвестной причине учитель отпустил их раньше — около 15:00.
Перед тем как разойтись по домам, друзья решили немного покататься на катке во дворе дома на улице Карла Либкнехта, всего в ста метрах от школы. В тот момент на льду было много людей: дети катались под присмотром родителей, прохожие регулярно пересекали двор.
Знакомство с «режиссёром»
Казалось, что на оживленном катке, где вокруг были взрослые, детям ничего не угрожало, ведь рядом находились родители, которые в случае опасности заступились бы не только за своих, но и за чужих детей. Однако реальность оказалась куда более жестокой.
В тот день к школьникам подошел незнакомый мужчина. Представившись режиссером из Москвы, он рассказал, что работает над художественным фильмом о космосе и ищет юных актеров для главных ролей. По его словам, именно в них — обычных школьниках из Псковской области — он увидел идеальных кандидатов.
Дети, воодушевленные возможностью сняться в кино, ни на секунду не усомнились в его словах. Они с восторгом поддержали разговор и отвечали на все вопросы «режиссера». Мужчина расспрашивал их о многом: о возрасте, увлечениях, школьных успехах. Казалось, он пытался убедиться, что они действительно подойдут для съемок. Однако особый интерес он проявлял к их семьям — спрашивал о родителях, младших братьях и сестрах.
Фотосессия дома у детей
Выслушав ответы детей, незнакомец обрадовал их: они идеально подходили для съемок. Следующим шагом, по его словам, была фотосессия для портфолио. Ее можно было бы провести прямо у них дома, но только при одном условии — если никого из взрослых не окажется рядом. Он не хотел «беспокоить» родителей.
Однако квартиры всех троих школьников не пустовали. Тогда мужчина предложил другой вариант: отправиться на его студию. Конечно, перед этим нужно будет получить разрешение родителей. Для этого он готов подвезти каждого до дома и лично поговорить с мамой или папой.
Екатерину насторожила эта идея. Она задала вполне логичный вопрос: если все зависит от согласия родителей, почему бы просто не оставить им номер телефона? Разве не проще обсудить все сразу, без странных поездок? Но мужчина не растерялся. Он ответил, что с родителями стоит говорить только о гонораре, а рабочие моменты лучше обсудить напрямую с самими «актерами».
Эта формулировка еще больше насторожила Екатерину, но Валентина, вдохновленная перспективой стать актрисой, согласилась.
Фото: istockphoto / All the rights for presented photos are my own.
Единственный свидетель
Валентина была готова уйти с незнакомцем одна. Павел, хоть и не стремился к актерской карьере, последовал за ней — возможно, он просто не хотел оставлять подругу одну.
Несмотря на тревожные ощущения, дети не испугались: они все еще находились в оживленном дворе, полном людей.
Екатерина, в отличие от друзей, не поддалась на уговоры. Она сослалась на занятие в музыкальной школе и отказалась идти с ними. «Режиссер» не настаивал. Он спокойно попрощался с девочкой, после чего вместе с Валентиной и Павлом направился в сторону улицы Зверева, в сторону школы.
Пройдя около 50 метров, Екатерина обернулась, но ни друзей, ни странного мужчины уже не было.
Екатерина Савицкая — единственный значимый свидетель произошедшего. Это особенно удивительно, ведь их разговор с незнакомцем проходил прямо на глазах у десятков людей. Мужчина не старался слиться с толпой, наоборот, его внешний вид и общение с детьми были слишком заметны.
Фоторобот похитителя (фото: СУ СК РФ по Псковской области)
Подробности о похитителе
Незнакомец выглядел неопрятно: грязные волосы, щетина на лице, резкий запах табака от одежды. Девятилетние дети не обратили на это внимания, но для взрослого такие детали наверняка стали бы тревожными.
Он был одет в темную куртку, джинсы и массивные очки. По словам Екатерины, мужчине было около 40 лет, рост — примерно 175 сантиметров. Эти характеристики стали основой для фоторобота, который, однако, не дал результатов.
Екатерина также заметила, что мужчина вел себя уверенно и спокойно, несмотря на неряшливый вид. Он не настаивал на своем, но сам предложил поговорить с родителями.
Одна деталь поведения — настороженность Екатерины — спасла ей жизнь.
Исчезли навсегда
Вечером 29 января Валентина и Павел не вернулись домой, и родители обратились в милицию с заявлением о похищении. Разговоры с учителями и друзьями не дали результатов.
Запустились масштабные поиски, в которых приняли участие сотрудники милиции, а также правоохранители из других районов Псковской области. Для обследования использовали даже вертолет. Проверяли каждый уголок города, подвалы домов, водоемы и канализационные системы.
Рассматривались разные версии, в том числе, что дети могли сбежать из дома и прятаться в подвале. Вскоре к поискам присоединились 250 добровольцев. Милиция распространила фоторобот подозреваемого, но сообщения о его возможном появлении поступали в большом количестве, и десятки мужчин попадали под проверку.
Ситуация усложнилась, и вскоре любой мужчина средних лет в очках стал объектом подозрений. Однако зацепок не было. Детей объявили в международный розыск, в поисках подключился Интерпол. За любую информацию, ведущую к их местонахождению, предлагалось вознаграждение, которое со временем увеличивалось до 400 тысяч рублей.
Не оставили ни одной зацепки
Поиски не дали результатов: похититель и дети исчезли, словно их никогда не существовало.
Фоторобот подозреваемого продолжал появляться на каждом столбе и в телевизионных обращениях, но следов не было.
Учителя утверждали, что регулярно проводили беседы с детьми о безопасности и правилах общения с незнакомцами. Однако среди родителей паника не утихала. Теперь каждое утро все дети забирались из школы только с родителями.
«Мы проводили с учащимися занятия по безопасности, и Паша знал, что нельзя общаться с незнакомыми людьми, он всегда уверял, что с ним похищения произойти не может», — рассказывала одна из учительниц.
Расследование продолжается
Несмотря на долгие годы поисков, успеха в деле до сих пор нет. Начальник управления Следственного комитета по Псковской области Андрей Калинин утверждает, что расследование не прекратится, пока не будут установлены все обстоятельства преступления.
Недавно стали известны новые детали. Оказалось, что за разговором детей с «режиссером» наблюдал местный пожилой мужчина. Он слышал их разговор, и это его очень насторожило, но по непонятной причине он не вмешался и обратился в милицию только спустя некоторое время.
Сегодня дело насчитывает около сотни томов. Было проверено множество людей, включая жителей Москвы, а также других стран. Следователи по-прежнему предполагают, что дети могут быть живы и удерживаются в неизвестном месте, так как нет доказательств их смерти.
Фотороботы подросших детей (фото: СУ СК РФ по Псковской области)
Одна из причин, по которой похитителя до сих пор не удалось найти, заключается в том, что он тщательно скрывал свою личность. Массивные очки были важной деталью его облика, отвлекавшей внимание от черт лица, а фоторобот без них не был составлен.
Правоохранители предполагают, что в реальной жизни похититель не носил щетины и имел другой стиль волос и одежды. Это указывает на опытного преступника, а не на безумца. Возможные мотивы похищения включают незаконное усыновление в странах Прибалтики, трансплантацию органов или продажу в сексуальное рабство — все они рассматриваются как равнозначные варианты.
«Следователи до сих пор отрабатывают различные версии произошедшего. Мы провели судебную медико-криминалистическую экспертизу по фотографиям детей, близких и дальних родственников, что позволило восстановить предполагаемый внешний облик пропавших в 16-летнем возрасте и в настоящее время», — рассказали несколько лет назад в СУ СКР по Псковской области
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Дайана Хусинова