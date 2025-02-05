Сексуальное рабство? Режиссер, похитивший детей в Великих Луках, так и не найден. Что на самом деле произошло с четвероклассниками

Преступление, совершенное 29 января 2007 года в Великих Луках, навсегда разделило историю города на «до» и «после». В тот день бесследно пропали девятилетние Валентина Корик и Павел Матросов. Их поиски велись по всей стране и даже за ее пределами, но безрезультатно.