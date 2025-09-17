Достижения.рф

На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях

Фото: istockphoto/hank5

Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско‑Покровской линии московского метро временно увеличили из‑за появления человека на путях. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.



Позднее в департаменте уточнили, что движение составов возвращается к графику.

«На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сказано в посте ведомства.
Ранее, 8 сентября, на центральном участке Люблинско‑Дмитровской линии интервалы увеличивали для проверки поезда.
Никита Кротов

