На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях

17 сентября 2025, 22:39

Дептранс увеличил интервал поездов на синей ветке метро из-за человека на путях

Фото: istockphoto/hank5

Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско‑Покровской линии московского метро временно увеличили из‑за появления человека на путях. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.





Позднее в департаменте уточнили, что движение составов возвращается к графику.





«На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сказано в посте ведомства.

