На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях

Дептранс увеличил интервал поездов на синей ветке метро из-за человека на путях
Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско‑Покровской линии московского метро временно увеличили из‑за появления человека на путях. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.
Позднее в департаменте уточнили, что движение составов возвращается к графику.
«На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сказано в посте ведомства.Ранее, 8 сентября, на центральном участке Люблинско‑Дмитровской линии интервалы увеличивали для проверки поезда.