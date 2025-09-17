Москвича застали за мастурбацией в метро

17 сентября 2025, 13:08

Москвича арестовали на 15 суток за онанизм в метро

Фото: iStock/Diy13

Москвича арестовали на 15 суток за онанизм на станции метро «Саларьево». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».