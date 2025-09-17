Москвича застали за мастурбацией в метро
Москвича арестовали на 15 суток за онанизм в метро
Москвича арестовали на 15 суток за онанизм на станции метро «Саларьево». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мужчина, прикрывшись курткой, начал трогать себя в интимном месте в вестибюле столичной подземки. Другие пассажиры, невольно ставшие свидетелями этого зрелища, вызвали полицию. В итоге извращенца скрутили и увезли в участок.
Уже в суде он признал свою вину и попросил не назначать ему штраф. К нему прислушались, однако не освободили от наказания, отправив на две недели за решетку.
Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина заглядывал под юбки женщин с помощью смартфона.
