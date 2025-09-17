Достижения.рф

В Москве задержали подозреваемых в вандализме — видео

Спецназ Росгвардии задержал вандалов в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали подозреваемых в вандализме. Как отметили в пресс-службе ведомства, речь идет о граффити в вагонах московского метро.



По данным следствия, молодые люди систематически расписывали поезда аэрозольными красками на станциях, в депо и на открытых участках подземки. В электродепо «Новогиреево» один из подозреваемых распылил газ в лицо сотруднику, который пытался их остановить.

По предварительной оценке, общий ущерб с октября 2024 года по август 2025 года превысил один миллион рублей.

Перед этим сообщалось, что росгвардейцы задержали квартирного вора в московской школе.

Никита Кротов

