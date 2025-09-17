В Москве задержали подозреваемых в вандализме — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали подозреваемых в вандализме. Как отметили в пресс-службе ведомства, речь идет о граффити в вагонах московского метро.
По данным следствия, молодые люди систематически расписывали поезда аэрозольными красками на станциях, в депо и на открытых участках подземки. В электродепо «Новогиреево» один из подозреваемых распылил газ в лицо сотруднику, который пытался их остановить.
По предварительной оценке, общий ущерб с октября 2024 года по август 2025 года превысил один миллион рублей.
