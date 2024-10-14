Появилась информация о жертве дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы

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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и автобуса на западе Москвы погиб один человек. Об этом проинформировали в столичной Госавтоинспекции.
Сообщается, что инцидент произошёл на 10-м км Ильинского шоссе. Стало известно, что водитель, который управлял ВАЗ, выехал на полосу встречного движения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником ДТП в Подмосковье. Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. Водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим во встречном направлении», – указано в заявлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником ДТП в Подмосковье. Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. Водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова