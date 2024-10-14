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Появилась информация о жертве дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы

Один человек погиб в ДТП с автобусом на западе Москвы
14 октября 2024, 07:41
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и автобуса на западе Москвы погиб один человек. Об этом проинформировали в столичной Госавтоинспекции.
Сообщается, что инцидент произошёл на 10-м км Ильинского шоссе. Стало известно, что водитель, который управлял ВАЗ, выехал на полосу встречного движения.

«Совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим во встречном направлении», – указано в заявлении.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником ДТП в Подмосковье. Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. Водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#столкновение
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#происшествия
В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи
14 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/blinow61

В Красноярске суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии общего режима за организацию убийства Нины Кузьминой, известной в прошлом свахи и предпринимательницы, которая была её подругой. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина покинула оздоровительный салон в Красноярске на своём бордовом Mercedes и не вернулась домой. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что подозреваемым оказался 44-летний красноярец, который признался в преступлении, заявив, что конфликт возник во время передачи денег за парковочное место, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела.

Останки Кузьминой были найдены в Иркутской области. Следствие установило, что злоумышленник сжёг её тело. Местные СМИ отметили, что убитая была известной свахой в городе. Позже выяснилось, что к убийству была причастна её 63-летняя знакомая. Причиной преступления стал долг в 300 000 рублей, который она имела перед подругой. Женщина пообещала исполнителю не требовать с него долг в размере 600 000 рублей за выполнение убийства.

Согласно информации прокуратуры, первая попытка убийства не увенчалась успехом. Женщине было введено опасное лекарство, однако дозировка оказалась недостаточной для летального исхода. После этого заказчица начала настойчиво требовать от исполнителя завершить дело. В итоге он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а затем вошёл в её квартиру и забрал деньги из сейфа, часть которых передал организатору преступления.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что суд над исполнителем состоялся в мае. В главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как заказчица отрицала свою вину. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Появилась информация о жертве дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы

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#суд
#конфликт
#уголовное происшествия
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В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка
14 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийство подростка в казахстанском Талгаре вынудило власти вывести на улицы города патрули Национальной гвардии. Об этом сообщает агентство «Казинформ».
У одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток, два человека были тяжело ранены.

Правоохранители арестовали семерых участников потасовки, однако спустя некоторое время дом родственников погибшего подожгли. По делу о поджоге дома изъяты все улики для проведения ​экспертиз.

Семье убитого подростка обеспечили охрану. Генпрокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.

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#драка
#дом
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#дома
#расследование
#казахстан
#убийство
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Спасатели в США сбежали от вооруженных ополченцев
WP: ликвидировавшие последствия урагана в США спасатели уехали из-за ополченцев
14 октября 2024, 07:24

Фото: iStock/lisatop

Ликвидировавшие последствия урагана в Соединенных Штатах Америки спасатели уехали из-за ополченцев. Об этом информирует газета Washington, пишет РИА Новости.
Сообщается, что американская Лесная служба, оказывающая помощь Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, 12 октября направила сообщение о «вооруженных ополченцах», которые «охотятся» на спасателей.

Отмечается, что были обнаружены два грузовика с вооруженными ополченцами. По данным газеты, они заявили, что охотятся на FEMA. Согласно статье, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) рекомендовало всем федеральным спасателям округа Резерфорд, штат Северная Каролина, прекратить свою деятельность и немедленно покинуть этот район.

Помимо этого, два федеральных чиновника подтвердили соответствующую информацию, однако они отказались комментировать серьезность этой угрозы.

Напомним, что ураган «Хелен», который обрушился на Соединенные Штаты Америки в конце сентября, нанес значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

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#сша
#ущерб
#служба
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Обвиняемая в фейках о российской армии журналистка уехала в Эстонию
Обвиняемая в фейках о российской армии журналистка Соколовская уехала в Эстонию
14 октября 2024, 06:26

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Обвиняемая в распространении ложных сведений о российских военных журналистка Янина Соколовская, уехала в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. <...> убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию РФвновь скрыться от следствия и суда», – указывается в материалах суда.

Соколовской было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ («публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), и в августе суд заочно арестовал журналистку с момента ее экстрадиции на территорию России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывшая ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за фейки о российских военных. Курбангалеева прекратила работу в программе «Вести» в 2014 году.

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#суд
#уголовное дело
#эстония
#россия
#журналистика
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В Израиле более 60 человек пострадали в ходе удара БПЛА «Хезболлы»
14 октября 2024, 05:02

Фото: istockphoto/sommersby

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего ливанской шиитской организации «Хезболла», на израильский район Биньямин пострадали 67 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Один из двух беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Израиля, был успешно сбит, но второй летел на низкой высоте и, по словам очевидцев, «почти цеплял крыши домов». Несколько человек пострадали, когда беспилотник взорвался над толпой.

В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом и 14 – в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что система оповещения не была активирована по неизвестным причинам.

Ранее израильские военные заявили, что объект в районе штаб-квартиры Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был по ошибке атакован Израилем. Армия обороны Израиля подчеркнула, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#израиль
#оон
#цахал
#бпла
#хезболла
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На военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
Business Insider: на военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
14 октября 2024, 04:13

Фото: iStock/Nastco

Военная полиция Германии остановила российского гражданина на территории военного учебного центра в городе Гарделеген. Об этом инциденте сообщает Business Insider (BI).
Мужчина въехал на велосипеде на территорию военного объекта. Центр не был не огорожен но окружен барьерами и предупреждающими знаками. Как объяснил россиянин полицейскому, он заехал на территорию случайно, когда проезжал мимо. В то же время полиция не исключает, что это была попытка шпионажа. Тем не менее, мужчина не был задержан.

Ранее в Германии по обвинению в шпионаже были задержаны три человека русской, украинской и армянской национальностей.

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#германия
#полиция
#задержание
#шпион
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Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор
14 октября 2024, 02:56

Фото: iStock/irene_rebrova

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор шести членам международной террористической организации «Исламское государство»* за планирование взрыва здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС на основании решения суда.
Сообщается, что апелляции осужденных и их адвокатов были отклонены.

В декабре 2023 года Второй Западный вооруженный суд приговорил боевика ИГ* к 16-22 годам лишения свободы за попытку взорвать здание ФСБ России. Первые четыре-шесть лет он должен провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.

Подсудимые также были оштрафованы на сумму от 600 000 до 1 миллиона рублей.

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* ИГ; запрещенная в России террористическая организация
#фсб
#теракт
#взрыв
#москва
#суд
#приговор
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Устроившего стрельбу посетителя кафе в Казани задержали
Полиция задержала устроившего стрельбу в кафе Казани посетителя
14 октября 2024, 02:28

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники полиции задержали, предположительно, устроившего стрельбу посетителя кафе из Казани . Об инциденте РИА Новости сообщили в УМВД России по Казани.
Информация о стрельбе поступила в отдел полиции «Ямашевский». Прибывшие на место происшествия полицейские задержали россиянина с предметом, «конструктивно схожим с травматическим оружием».

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия и участников перестрелки.

Ранее сообщалось, что в Казани посетитель караоке открыл стрельбу по диджею после того, как тот отказался ставить песню. Россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения. После того как он отказался включить песню, между мужчиной и персоналом караоке возникла драка, приведшая к драке.

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#драка
#стрельба
#казань
#задержание
#полиция
#мвд
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В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП
14 октября 2024, 01:11

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником крупного ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. По словам очевидцев, водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин.

После аварии мужчина «потерял сознание» и не смог самостоятельно покинуть машину. Вместе с ним в машине находились девушка и ребенок.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Ford Focus врезался в коляску с девятимесячным ребенком и чуть не сбил его мать, после чего скрылся с места происшествия.

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#подмосковье
#видное
#дтп
#автомобили
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