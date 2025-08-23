На сочинском пляже с туристки потребовали плату за тень
В Сочи туристка пожаловалась на угрозы огнестрельным оружием, передает Telegram-канал «Подъем».
Женщина приехала на один из пляжей курорта вместе с семьей. По ее словам, сотрудница пляжа потребовала с отдыхающих туристов арендовать шезлонг за 700 рублей. Она объяснила это тем, что «тень платная», и свернула зонт после отказа.
По информации, предоставленной каналом, инцидент продолжился на следующий день. Та же сотрудница потребовала освободить пространство под солнцем, объяснив это необходимостью установки шезлонга. Она вызвала охранников, которые, по словам туристки, начали угрожать ее семье огнестрельным оружием.
Представители пляжа отрицают произошедшее. Полиция начала проверку по данному инциденту.
