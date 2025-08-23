В Нижнем Новгороде аэрозольный баллончик взорвался в квартире
Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в доме на Южное шоссе. В квартире на втором этаже взорвался аэрозольный баллончик, который не сопровождался горением.
Жертв и пострадавших нет. Привлечение пожарных не потребовалось.
