В Нижнем Новгороде аэрозольный баллончик взорвался в квартире

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.



Инцидент произошел в доме на Южное шоссе. В квартире на втором этаже взорвался аэрозольный баллончик, который не сопровождался горением.

Жертв и пострадавших нет. Привлечение пожарных не потребовалось.

Ранее стало известно, что в Туле пожар в жилом доме унёс жизнь маленького ребёнка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

