В Ленобласти задержали пенсионерку на мопеде с фальшивыми правами
В Лодейнопольском районе Ленинградской области 61-летняя пенсионерка ездила на мопеде с поддельными правами и попалась полиции. Об этом пишет Telegram-канал Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел в поселке «Рассвет». Сотрудники ДПС остановили мопед под управлением 61-летней местной жительницы. У стражей порядка появились сомнения в подлинности водительского удостоверения, которое предъявила пенсионерка.
В результате проверки выяснилось, что права на управление мопедом оформлены на другое лицо. Транспортное средство было перемещено на штрафстоянку. Пожилой женщине грозит административное наказание в виде штрафа до полутора тысяч рублей. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту подделки документов.
Читайте также: