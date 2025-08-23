В Ленобласти задержали пенсионерку на мопеде с фальшивыми правами

23 августа 2025, 11:40

В Ленобласти пенсионерка на мопеде с фальшивыми правами попалась полиции

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Лодейнопольском районе Ленинградской области 61-летняя пенсионерка ездила на мопеде с поддельными правами и попалась полиции. Об этом пишет Telegram-канал Госавтоинспекции региона.