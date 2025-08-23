В Кронштадте подростков унесло в залив на катамаранах
В Кронштадте спасатели оказали помощь четверым подросткам-спортсменам, которые катались на катамаранах. Об этом информирует 78.ru.
На пляже без присмотра взрослых отдыхали подростки. Четверо ребят решили покататься на катамаранах. Они отплыли далеко от берега, но вскоре осознали, что их уносит в залив.
На помощь несовершеннолетним пришли спасатели. Любителей водных прогулок вернули на сушу. Известно, что подростки приехали из Москвы на сборы по водному поло.
