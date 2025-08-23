В Кронштадте подростков унесло в залив на катамаранах

23 августа 2025, 09:03

78.ru: в Кронштадте спасли подростков из Москвы, унесенных в залив

Фото: iStock/Andrey_Sokolov

В Кронштадте спасатели оказали помощь четверым подросткам-спортсменам, которые катались на катамаранах. Об этом информирует 78.ru.