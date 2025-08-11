«Без игр и придуманного хайпа»: Невестка Валерии Лиана Шульгина дала честный ответ на слухи об избиении со стороны мужа

11 августа 2025, 00:40

Лиана Шульгина прокомментировала слухи о госпитализации после избиения мужем

Лиана Шульгина с мужем Арсением (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Некоторое время назад Лиана Шульгина попала в больницу. Вскоре после этого поползли слухи, что ее якобы избил муж и невестка Валерии скрыто страдает от абьюза. Эти заявления поразили блогершу. Шульгина решительно опровергла подобные слова, назвав их «выдумкой ради хайпа».





Лиана Шульгина является мамой двоих детей, дочки Селин и малыша Мирона. Она ведет активный блог о своей семейной жизни, часто делится с подписчиками радостями, волнениями и переживаниями. Известно, что она обожает своего мужа и часто заявляет, как сильной ей повезло в любви.



Ранее Шульгина объяснила, что получила травму, когда пыталась поправить штору. Стул под Лианой неожиданно сдвинулся, и она рухнула на пол в присутствии няни. После падения у нее начались боли, тошнота и сонливость. Это заставило вызвать скорую помощь для обследования, однако врачи исключили серьезные повреждения. Диагностировали ушиб или легкое сотрясение, как писала сама Шульгина.



Селин играет с Мироном (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Но слухи о насилии со стороны мужа Арсения все равно «поползли». Мол, ситуация слишком неправдоподобная. Слова про абьюз якобы подтверждались словами «подруги».





«Покажите мне эту «подругу» — лично дам миллион долларов. Жду доказательств, а не пустые сплетни», — поразилась Шульгина.

Лиана Шульгина с мужем Арсением (Фото: Instagram* @lianashulginaa)



«Ребята, просьба — включайте голову, а не стадный инстинкт! (...) Что касается последних «новостей» (про абьюз) — я НИКОГДА не стала бы терпеть подобное. Я очень люблю и ценю себя, работаю, полностью способна обеспечить себя и детей. У меня есть принципы и самоуважение», — написала в личном блоге невестка Валерии.

«P.S. Упала со стула — рассказала об этом. Все просто и честно, как всегда. Всех адекватных обняла и послала лучки тепла, пусть у вас все будет хорошо!», — добавила блогерша.