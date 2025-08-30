На Солнце зафиксирован резкий рост энерговыделения
В области 4197 на поверхности Солнца зарегистрирован всплеск активности
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о резком увеличении энерговыделения в области 4197 на Солнце.
«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности», — отметили в Telegram-канале Лаборатории.Опубликованное лабораторией видео демонстрирует, что все вспышки сосредоточены в одном конкретном участке, не затрагивая остальную часть комплекса солнечных пятен.
Также в сообщении подчеркивается, что на данный момент не наблюдается признаков дестабилизации всей активной зоны.