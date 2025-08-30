«Вилкой в глаз»: В Курской области пьяный мужчина едва не лишил зрения знакомую

30 августа 2025, 21:01

Судимый житель Курской области пытался выколоть глаз собутыльнице вилкой

Фото: Istock/AaronAmat

В Курской области суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, ранее неоднократно судимому, за нападение на свою знакомую. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.