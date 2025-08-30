«Вилкой в глаз»: В Курской области пьяный мужчина едва не лишил зрения знакомую
В Курской области суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, ранее неоднократно судимому, за нападение на свою знакомую. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Инцидент произошёл 19 января. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомой, в ходе возникшего конфликта напал на неё. Сначала он угрожал женщине ножом, а затем нанёс ей удар металлической вилкой в область лица. В результате потерпевшая получила ранения и гематомы в области лба и левого глаза.
Мужчина полностью признал вину и согласился с обвинениями в угрозе убийством и причинении вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 15% заработка в государственный бюджет и выплатой 50 тысяч рублей потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.
Читайте также: