Бизнесмен «подменил» дочь у психиатра, чтобы забрать её у матери и обмануть суд

30 августа 2025, 21:26

16-летнюю студентку объявили психически больной по фальшивой справке

Фото: Istock/wutwhanfoto

16-летняя москвичка, которая окончила школу экстерном и поступила в вуз, столкнулась с ситуацией, когда в её документах появилось медицинское заключение о наличии психического расстройства. По данным РЕН ТВ, справку выдал врач, который никогда не обследовал девушку.





Согласно объяснениям педиатра, на приём привели другую несовершеннолетнюю в сопровождении взрослого, представившегося отцом, и предоставившего её данные. Мать «больной» студентки предположила, что инициатором мог быть её бывший муж, проживающий в Швейцарии.

«Мою девочку по иску хотели признать психически нездоровой. И, естественно, для меня это — и крик души, и боль сердца. Я буду бороться до конца. Защищать своего ребенка», — заявила мать девушки.