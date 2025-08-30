Бизнесмен «подменил» дочь у психиатра, чтобы забрать её у матери и обмануть суд
16-летнюю студентку объявили психически больной по фальшивой справке
16-летняя москвичка, которая окончила школу экстерном и поступила в вуз, столкнулась с ситуацией, когда в её документах появилось медицинское заключение о наличии психического расстройства. По данным РЕН ТВ, справку выдал врач, который никогда не обследовал девушку.
Согласно объяснениям педиатра, на приём привели другую несовершеннолетнюю в сопровождении взрослого, представившегося отцом, и предоставившего её данные. Мать «больной» студентки предположила, что инициатором мог быть её бывший муж, проживающий в Швейцарии.
«Мою девочку по иску хотели признать психически нездоровой. И, естественно, для меня это — и крик души, и боль сердца. Я буду бороться до конца. Защищать своего ребенка», — заявила мать девушки.Ранее между родителями возник спор о выезде дочери за границу, который привёл к судебному иску с приложением спорной медсправки. По факту возможной подделки документов были поданы заявления в правоохранительные органы. Проводятся проверки.