Объявления «только для славян» признаны незаконными в России
Столичный суд удовлетворил административный иск прокурора и запретил в России распространение объявлений о сдаче жилья, содержащих дискриминационные условия. Соответствующее решение содержится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Поводом для разбирательства послужили объявления, размещённые на интернет-площадке «Авито». В текстах указывалось, что жилье сдаётся «только для мусульман» или «только для славян», а также содержались прямые запреты на обращение к цыганам.
Суд, изучив материалы дела, признал данную информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, так как она нарушает законодательство о противодействии дискриминации по национальному и религиозному признакам.
