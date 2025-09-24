На Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности

24 сентября 2025, 15:03

Сильная солнечная вспышка класса M произошла 24 сентября

Фото: Istock / bahadir-yeniceri

24 сентября на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).