На Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности
24 сентября на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
В рентгеновском диапазоне это событие зафиксировали как вспышку класса M1.0 в 12:31 по московскому времени, продолжавшуюся 47 минут.
Ранее ученые Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось ранее. Это открытие не только изменяет понимание физических процессов на Солнце, но и помогает объяснить многолетнюю загадку.
Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии во внешней атмосфере светила, при которых температура плазмы превышает 10 миллионов градусов Цельсия. Они усиливают рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, что может угрожать спутникам и астронавтам, а также воздействует на верхние слои земной атмосферы.
