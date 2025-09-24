В Уфимском районе нашли тела супругов — следствие рассматривает версию убийства

24 сентября 2025, 14:12

В Зубово Уфимского района обнаружены тела мужа и жены

Фото: Istock / Halfpoint

В одном из домов в селе Зубово Уфимского района были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной версии, мужчина мог убить жену, а затем покончил с собой, сообщает UFA1.RU.