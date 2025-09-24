В Уфимском районе нашли тела супругов — следствие рассматривает версию убийства
В одном из домов в селе Зубово Уфимского района были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной версии, мужчина мог убить жену, а затем покончил с собой, сообщает UFA1.RU.
Следственный комитет Башкирии подтвердил факт происшествия.
В ведомстве уточнили, что выясняются обстоятельства смерти супругов, и в рамках уголовного дела проверяется возможная причастность умершего мужчины к гибели женщины.
По данным источников редакции, тела были найдены во вторник, 23 сентября. Предварительно известно, что погибшей было 42 года, а ее мужу — 44. Мужчина работал вахтовым методом, а в семье часто возникали конфликты. У пары осталось двое детей: старший обнаружил тела, младший в это время находился у родственников.
Читайте также: