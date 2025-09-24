Сын певца Иракли стал свидетелем насилия в детском саду

24 сентября 2025, 13:30

Сын Иракли вступился за сверстника, на которого замахнулась воспитательница

Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) рассказал о неприятной ситуации, произошедшей с его сыном в детском саду. По словам артиста, мальчик стал очевидцем того, как воспитательница агрессивно повела себя с другим ребёнком, и, не растерявшись, попытался заступиться за него. Эту историю передал Telegram-канал «Звездач».





Исполнитель отметил, что его особенно поразила не только сама сцена, но и реакция других родителей на неё.





«Сын увидел, как его товарища била воспитательница. И когда мы начали говорить об этом в родительском чате, то большая часть родителей встали на сторону воспитательницы», — отметил Иракли.