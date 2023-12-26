На соревнованиях в Калининграде подрались матери гимнасток

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В Калининграде две матери подрались на детских соревнованиях по гимнастике, об этом сообщает МВД по региону.
По информации СМИ, детские соревнования по гимнастике проходили на Тихоокеанской улице.
Между двумя женщинами произошёл конфликт, на какой почве — не уточняется. В результате, 36-летняя женщина схватила за кисть свою 39-летнюю оппонентку и сильно вывернула ей руку. Пострадавшей пришлось обращаться в больницу.
В медучреждении у 39-летней матери диагностировали перелом пальца. Женщина написала заявление в полицию.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровья средней степени тяжести.
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Между двумя женщинами произошёл конфликт, на какой почве — не уточняется. В результате, 36-летняя женщина схватила за кисть свою 39-летнюю оппонентку и сильно вывернула ей руку. Пострадавшей пришлось обращаться в больницу.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровья средней степени тяжести.
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Евгения Парфентьева