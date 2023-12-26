Суд вынес приговор бизнесмену Семёнову, избившему актёра Прилучного

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Суд вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, который избил популярного актёра Павла Прилучного, об этом сообщает Калининградский областной суд.
По информации следствия, 21 ноября 2020 года Прилучный прилетел из Москвы в Калининград на съёмки фильма и решил посетить ночной клуб «Завод». Там он и столкнулся с Семёновым, у которого быстро возникла быстрая неприязнь к актёру. Обвиняемый нанёс ему несколько ударов руками и ногами, что привело к черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа у актёра.
После инцидента Прилучный написал заявление в полицию.
Ленинградский районный суд вынес Семёнову приговор в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.
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После инцидента Прилучный написал заявление в полицию.
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Евгения Парфентьева