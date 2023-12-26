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Суд вынес приговор бизнесмену Семёнову, избившему актёра Прилучного

26 декабря 2023, 19:58
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, который избил популярного актёра Павла Прилучного, об этом сообщает Калининградский областной суд.
По информации следствия, 21 ноября 2020 года Прилучный прилетел из Москвы в Калининград на съёмки фильма и решил посетить ночной клуб «Завод». Там он и столкнулся с Семёновым, у которого быстро возникла быстрая неприязнь к актёру. Обвиняемый нанёс ему несколько ударов руками и ногами, что привело к черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа у актёра.

После инцидента Прилучный написал заявление в полицию.


Ленинградский районный суд вынес Семёнову приговор в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.

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#суд
#приговор
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#бизнесмен
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В Ейске слышны взрывы, предварительно – работают системы ПВО
Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск
26 декабря 2023, 20:08

Фото: iStock/dzika_mrowka

Очевидцы сообщают о звуках взрывов над городом Ейск, видео со вспышками в небе публикует Telegram-канал SHOT.
Что произошло в городе - пока что остаётся неизвестным. Однако, по предварительной информации, в Ейске сработали системы противовоздушной обороны.

Город Ейск расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.

Напомним, минувшей ночью Вооружённые силы Украины атаковали крымский город Феодосия. По словам главы республики Крым Сергея Аксёнова, в результате атаки погиб один человек, двое пострадали. Повреждения получили шесть строений.

Информацию об атаке подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там также рассказали о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск».

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#краснодарский край
#взрыв
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В Подольске задержали пьяного, устроившего стрельбу у жилого дома
26 декабря 2023, 19:28

Фото: Istockphoto / tanawit sabprasan

В городском округе Подольск сотрудники полиции задержали мужчину за нарушение общественного порядка. Он в пьяном виде начал хаотично стрелять из пневматического пистолета у жилого дома, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Инцидент произошёл возле одного из домов на улице Филиппова. Местная жительница сообщила, что мужчина хаотично стреляет из некоего оружия. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и доставили в отделение. Им оказался ранее судимый житель Ульяновской области 1987 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.
У задержанного изъяли пневматический пистолет. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП.

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#безопасность
#мвд московской области
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#оружие
#московская область
#подмосковье
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В результате вражеской атаки на Феодосию пострадало здание ж/д вокзала
26 декабря 2023, 19:26

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

В результате вражеской атаки на город Феодосия пострадало здание железнодорожного вокзала, об сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя Крымской железной дороги.
«Там в настоящее время работают сотрудники Крымской железной дороги на месте. Там выбиты окна в здании. Движение перешло на станцию Айвазовская, оттуда будут отправляться электрички», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

При этом, ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что несмотря на ночную атаку на Феодосию, транспорт в регионе будет работать в обычном режиме.

Напомним, в результате атаки пострадал десантный корабль «Новочеркасск». Повреждения судну были нанесены во время отражения вражеской атаки.

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#вокзал
#атака
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Экс-главу ГСУ СК РФ Довгия заочно арестовали за мошенничество
26 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия заочно арестовали в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Обвинение по статье о мошенничестве было предъявлено Басманным судом Москвы.

Отмечается, что мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев с момента его задержания или экстрадиции.

Прочих подробностей в суде не назвали.

Ряд СМИ утверждают, что Довгий в настоящее время проживает на территории Израиля.

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*признано СМИ, выполняющим функции иноагента
** признан Минюстом РФ иноагентом
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#мошенничество
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Раненный ножом россиянин солгал полиции о несчастном случае ради возлюбленной
26 декабря 2023, 18:51

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Житель Новосибирска попал в больницу с ножевым ранением. Однако, 37-летний мужчина рассказал, что сам случайно упал на нож, чтобы выгородить таким образом свою возлюбленную.
Потерпевший был госпитализирован из своей квартиры с проникающим колото-резаным ранением. Прибывшим полицейским, которые всегда проводят проверку в подобных случаях, он рассказал, что травму получил в результате несчастного случая, просто упав на нож, передает «Лента.ру».

Однако правоохранители не поверили ему и вскоре действительно выяснили, что удар ножом мужчине нанесла его 34-летняя сожительница в ходе бытового конфликта. Ранее не судимую подозреваемую задержали. Несмотря на попытки возлюбленного выгородить её, женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и носит передачи в больницу благородному сожителю, пострадавшему от её руки.

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#рф
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Боевики «Азова»*, обстрелявшие на 9 Мая село в ДНР из пушки, получили по 15 лет
26 декабря 2023, 18:35

Фото: istock / OlFedv

В ДНР на 15 лет осудили двух боевиков «Азова»*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в республике. Об этом сообщают РИА Новости.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики», — сообщили изданию в прокуратуре.
Боевики были признаны виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Суд установил, что 9 мая 2017 годабоевики вместе с другими бойцами, по приказу командира, на автомобиле «КРАЗ» привезли полевую пушку 1944 года и снаряды в район села Лебединское и обстреляли село Безыменное.

В результате атаки пострадали 8 частных домов, школа, библиотека, и центр досуга молодежи.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#суд
#приговор
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#всу
#рф
#обстрел
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В Красногорске росгвардеец помог больному эпилепсией
26 декабря 2023, 18:18

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Красногорский росгвардеец оказал экстренную помощь мужчине с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Старший лейтенант полиции Александр Канохин охранял общественный порядок на хоккейном матче. В вестибюле он заметил мужчину, который неожиданно упал на пол и начал биться в конвульсиях. По внешним признакам росгвардеец понял, что у мужчины начался приступ эпилепсии. Он бросился к пострадавшему и вместе с коллегами оказал ему доврачебную помощь», – говорится в сообщении.
Стражи порядка оповестили сотрудников медицинской службы и оставались рядом с мужчиной до приезда скорой помощи. Прибывшие медики сообщили, что благодаря грамотным действиям росгвардейцев удалось предотвратить возможные тяжкие последствия приступа.

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#росгвардия
#красногорск
#безопасность
#пациент
#московская область
#подмосковье
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Москвича осудили за слежку за военкором Коцем
В Москве суд приговорил к году колонии мужчину, следившего за военкором Коцем
26 декабря 2023, 17:47

Фото: istock / gorodenkoff

В Москве суд приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает прокуратору в телеграм-канале.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

Следствия выяснило, что Гутаров с соучастником собирали информацию о частной жизни журналиста Александра Коца для дальнейшей передачи и распространения. Осужденный направился к месту проживания военкора и его семьи, где с 4 по 7 ноября следил за домом. После чего мужчина позвонил в квартиру потерпевшего и, представившись соседом сверху, попытался узнать у жены журналиста, где он находится и что делает. Собранные данные он передал сообщнику через мессенджер, но подельников задержали.

Суд назначил Гутарову год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации, администрированием сайтов в Сети.

До этого сообщалось, что члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#данные
#семьи
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#всу
#рф
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Супруги представились газовиками и обокрали пенсионерку в Подмосковье
26 декабря 2023, 17:17

Фото: iStock/welcomia

В Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Отмечается, что злоумышленников задержали в Рязани. 37-летняя уроженка Ленинградской области и её 42-летний муж, житель Рязянской области, ранее были неоднократно судимы за совершение подобных преступлений. В отношении грабителей возбудили уголовное дело по статье о краже.

Версия следствия гласит, что супруги под предлогом проверки газового оборудования попали в квартиру 83-летней жительницы Подмосковья. В тот момент, пока женщина якобы осматривала оборудование на кухни, тем самым отвлекая пожилую хозяйку, её муж похитил свыше полумиллиона их спальни. После этого они покинули квартиру.

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#подмосковье
#пенсионерка
#газ
#преступление
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