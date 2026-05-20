На станции МЦД «Выхино» произошло возгорание
В Москве на станции МЦД «Выхино» произошло возгорание. Огонь охватил секцию ограждения на одной из платформ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно полыхающую конструкцию. По свидетельствам очевидцев, инцидент не повлиял на движение поездов.
В столичном МЧС журналистам подтвердили факт пожара. В ведомстве уточнили, что сотрудников направили на место происшествия.
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) добавили, что загорелся один из элементов платформенного ограждения. Туда оперативно вызвали пожарных. Жертв и пострадавших нет, график движения составов не нарушился, подчеркнули в компании.