Стало известно о крупном пожаре на складе в Подмосковье
Cклад загорелся в селе Белый Раст Дмитровского городского округа Московской области. Крупное возгорание тушат огнеборцы Подмосковья, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы. Прибывшие на место первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит складское помещение. Точная площадь пожара в настоящий момент уточняется.
Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации огня привлекли около 40 человек и 11 единиц техники.
Ранее электросамокат на зарядке устроил пожар в столичной многоэтажке. Об инциденте сообщалось 17 мая.
