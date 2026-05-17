Электросамокат на зарядке устроил пожар в столичной многоэтажке
Ночью в Москве в многоэтажке загорелся самокат во время зарядки. Два человека получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в доме 12 на Луговом проезде в районе Марьино. Пожар вспыхнул на седьмом этаже в одной из квартир. Причина возгорания — самокат, который стоял на зарядке. В момент пожара в квартире находились мужчина и его маленькая дочь. Оба остались живы.
Прибывшие медики диагностировали у пациента ожоги ног и госпитализировали пострадавшего. Очевидцы рассказали: гражданин из загоревшейся квартиры разбудил всех соседей и вывел людей из задымлённого подъезда. Благодаря его действиям никто из жильцов других квартир не пострадал.
Ранее в Москве автомобиль совершил наезд на электросамокат с двумя мальчиками. Дети получили серьёзные травмы.
