«Сейчас я уже академик»: Дмитрий Дибров рассказал о своём необычном прозвище

05 ноября 2026, 22:57

Дмитрий Дибров раскрыл, что его называли в боксёрской секции «профессором»

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @dibrov__official)

Телеведущий Дмитрий Дибров поделился воспоминаниями о детстве и рассказал, какое прозвище ему дали во время занятий спортом. В беседе с ТВ Mail шоумен признался, что в школьные годы у него не было обидных или забавных кличек, а окружающие обычно обращались к нему просто по имени.





Однако в боксёрской секции для Дмитрия нашлось особое прозвище, связанное с его интеллектуальными способностями. С годами оно даже получило своеобразное продолжение.





«Меня нельзя было никак назвать, кроме как Дима. Хотя в боксёрской секции меня называли профессором, а сейчас я уже академик», — поделился телеведущий.