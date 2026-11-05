«Сейчас я уже академик»: Дмитрий Дибров рассказал о своём необычном прозвище
Дмитрий Дибров раскрыл, что его называли в боксёрской секции «профессором»
Телеведущий Дмитрий Дибров поделился воспоминаниями о детстве и рассказал, какое прозвище ему дали во время занятий спортом. В беседе с ТВ Mail шоумен признался, что в школьные годы у него не было обидных или забавных кличек, а окружающие обычно обращались к нему просто по имени.
Однако в боксёрской секции для Дмитрия нашлось особое прозвище, связанное с его интеллектуальными способностями. С годами оно даже получило своеобразное продолжение.
«Меня нельзя было никак назвать, кроме как Дима. Хотя в боксёрской секции меня называли профессором, а сейчас я уже академик», — поделился телеведущий.Ранее Дибров также рассуждал о личной жизни и признавался, что устал от внимания красивых девушек. По мнению шоумена, при выборе спутницы гораздо важнее внешности наличие общих интересов и тем для разговоров.
Нынешняя возлюбленная телеведущего Екатерина Гусева тоже рассказывала об их отношениях. Нутрициолог утверждала, что Дмитрий окружает ее вниманием и подарками, а поводов для ревности у нее нет. По словам Екатерины, в их паре все складывается благополучно.