В Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне

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На египетском курорте Шарм-эш-Шейх российскую туристку сбил катер в зоне, отведенной для безопасного купания. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пострадавшая вместе с мужем и дочерью отдыхала в отеле Movenpick Resort. В один из дней отдыха семья отправилась купаться в море. Несмотря на то, что зона купания была огорожена, туда на высокой скорости заехал катер с водным аттракционом «ватрушкой», на которой находились трое отдыхающих. Согласно предварительным данным, водитель судна попытался эффектно остановиться у берега, однако не рассчитал маневр и врезался в россиянку.
Пострадавшую вытащили на берег. Родственники сообщили, что она пожаловалась на сильную головную боль, испытывала судороги в ногах и спустя время потеряла сознание. По словам родственников женщины, персонал отеля не оказал никакой медицинской помощи и посоветовал семье обращаться в страховую компанию.
Дочь пострадавшей самостоятельно вызвала скорую помощь. По ее словам, медики прибыли только через 1,5 часа. Все это время женщина находилась без сознания на шезлонге. Россиянка госпитализирована и получает лечение в одном из местных медучреждений.
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Пострадавшую вытащили на берег. Родственники сообщили, что она пожаловалась на сильную головную боль, испытывала судороги в ногах и спустя время потеряла сознание. По словам родственников женщины, персонал отеля не оказал никакой медицинской помощи и посоветовал семье обращаться в страховую компанию.
Дочь пострадавшей самостоятельно вызвала скорую помощь. По ее словам, медики прибыли только через 1,5 часа. Все это время женщина находилась без сознания на шезлонге. Россиянка госпитализирована и получает лечение в одном из местных медучреждений.
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Екатерина Коршунова