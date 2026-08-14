На Ставрополье маленького мальчика унесло течением реки во время прогулки с отцом
Маленького мальчика унесло течением во время прогулки у реки Егорлык. Рядом с ребенком был взрослый, который не сумел его спасти. Об этом сообщили в канале «Следком Ставрополья» на платформе MAX.
Трагедия случилась днём 14 августа возле реки, протекающей в районе станицы Новотроицкой Изобильненского округа. Когда ребёнок вместе с отцом находился на берегу, несовершеннолетний неожиданно оступился и упал в воду. Мужчина бросился на помощь, но сильное течение помешало ему добраться до сына – мальчик скрылся под водой.
Предварительно, ребёнок погиб. По сведениям ТАСС, спасатели и волонтёры сразу приступили к поискам пропавшего, однако в первый день операции результата не принесли. Работы продолжатся утром 15 августа.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи опрашивают очевидцев. Прокуратура Изобильненского района начала проверку обстоятельств случившегося. Правоохранители также дадут оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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