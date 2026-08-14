На Ставрополье маленького мальчика унесло течением реки во время прогулки с отцом

14 августа 2026, 23:29

На Ставрополье мальчика унесло течением во время прогулки с отцом у реки Егорлык

Фото: канал в MAX «Следком Ставрополья»/@id2634801050_gos

Маленького мальчика унесло течением во время прогулки у реки Егорлык. Рядом с ребенком был взрослый, который не сумел его спасти. Об этом сообщили в канале «Следком Ставрополья» на платформе MAX.